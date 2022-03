Tour de Normandie 2022 Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: Orne

2022-03-21 – 2022-03-27

Vimoutiers Orne Vimoutiers Rendez-vous est donné du 21 au 27 mars 2022 à travers les cinq départements normands pour un parcours similaire aux éditions prévues en 2020 et 2021.

Au départ de cette édition de 1152 km, les organisateurs annoncent déjà des équipes venues du monde entier et parfois des antipodes… Etape 1 : Lundi 21 mars : Ouistreham (14) – Vimoutiers (61)

Etape 2 : Mardi 22 mars : Le Neubourg (27) – Forges-les Eaux (76)

Etape 3 : Mercredi 23 mars : Nonancourt (27) – Elbeuf-sur-Seine (76)

Etape 4 : Jeudi 24 mars : Gacé (61) – Argentan (61)

Etape 5 : Vendredi 25 mars : Les Monts d’Aunay (14) – Bagnoles-de-l ‘Orne-Normandie (61)

Etape 6 : Samedi 26 mars : Carentan les Marais (50) – Carentan les Marais (50)

Etape 7 : Dimanche 27 mars : Ducey-les-Chéris (50) – Caen (14)

