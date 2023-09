Cet évènement est passé Visite commentée de la tour de Moricq Tour de Moricq Angles Catégories d’Évènement: Angles

Tour de Moricq La tour de Moricq en juin 2016.

Présentation

Type

Donjon

Style

Médiéval

Matériau

Calcaire de la Charente (supposé)

Construction

1435 (ou environs)

Commanditaire

Régnault Girard

Hauteur

15,4 m

Largeur

14,4 m, 11,4 m

Propriétaire

Commune

Statut patrimonial

Classé MH (1915)

Localisation

Pays

France

Région

Pays-de-la-Loire

Département

Vendée

Commune

Angles

Adresse

Rue de la Barboire

Coordonnées

46° 24′ 18″ N, 1° 22′ 37″ O

Localisation sur la carte de Vendée voir sur la carte de France

voir sur la carte des Pays de la Loire

modifier – modifier le code – modifier Wikidata La tour de Moricq est un vestige de fortifications médiévales situé à proximité du petit bourg de Moricq, sur la commune d’Angles, dans le département de la Vendée et la région des Pays-de-la-Loire.

L'édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 19151. En 2020, le spectacle des Nuits de la Tour qui fait revivre la Tour de Moricq en contant son histoire présentera sa 2e édition.

