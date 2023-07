Visites guidées de la Ville Tour de Montlhéry Montlhéry, 16 septembre 2023, Montlhéry.

Visites guidées de la Ville 16 et 17 septembre Tour de Montlhéry Inscription obligatoire par téléphone ou sur patrimoine@ville-montlhery.fr

Accompagné par un guide, l’histoire de Montlhéry n’aura plus de secrets pour vous ! Vous découvrirez l’histoire des Prisons de la Prévôté, du porche de l’Hôtel-Dieu, de la Porte Baudry et du château de la Souche.

Tour de Montlhéry Allée de la Tour 91310 Montlhéry Montlhéry 91310 Essonne Île-de-France http://www.montlhery.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 12 72 06 »}] Haut lieu de l’histoire de France, théâtre d’affrontements entre les premiers Capétiens et les seigneurs révoltés de l’Ile-de-France, la tour, seul vestige du château, demeure le témoin significatif des procédés constructifs et des ambitions d’une architecture militaire mise au point sous Philippe Auguste. Admirablement située sur une butte qui domine la ville, elle occupait une position stratégique de contrôle de la route d’Orléans, axe majeur du domaine royal aux XIe et XIIe siècles. Elle fut également utilisée au cours du XIXe siècle pour la recherche scientifique. On y fit des expériences sur le calcul de la vitesse du son, de la lumière et servit de relais au Télégraphe Chappe. (extrait de « Le château de Montlhéry », Itinéraire du patrimoine n°238, ADAGP, 2001).

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

