Mur-de-Barrez Exposition « l’an Mil » Tour de Monaco Mur-de-Barrez, 16 septembre 2023, Mur-de-Barrez. Exposition « l’an Mil » 16 et 17 septembre Tour de Monaco Gratuit. Entrée libre. Exposition intitulée « L’An Mil » à la Tour de Monaco de Mur de Barrez, organisée par l’Institut des Arts du Masque.

Basée sur une performance théâtrale de la Compagnie l’Arche de Noé Patrimoine et Création, inspirée du tympan de Conques. Tour de Monaco Place de Monaco, 12600 Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie 05 65 66 00 47 http://www.murdebarrez.fr/ Cette célèbre tour de Monaco, symbole de Mur-de-Barrez, se situe au centre du village et sert de porte d’entrée depuis le XVe siècle. La ville a été fortifiée de 1435 à 1440, avec une ligne de remparts qui a été démolie aujourd’hui. Aux deux extrémités de la ville, il y avait une demi-douzaine de tours circulaires, tandis qu’une tour carrée faisait office d’entrée. Classée au titre des Monuments historiques, cette tour en basalte noir constitue le passage obligé pour accéder à la grande rue et à la vieille ville de Mur-de-Barrez. En voiture : stationnement conseillé au parking de la Corette ou parking rue Théron. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©CP Guillaume Lagnel

