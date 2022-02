TOUR DE MEUSE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Rendez-vous en MEUSE

A faire seul à deux ou en groupe ou en entreprise, une expérience unique afin de découvrir les richesses du département de la MEUSE Histoires, paysages, Gastronomies… 2 Tours sont au programme : 350km/3500mD+ en vélo de GRAVEL (VTT)

ou

450km/4000mD+ en vélo de ROUTE A vous de choisir Les Inscriptions

www.tourdemeuse.fr tourdemeuse@gmail.com +33 6 71 50 84 51 https://www.tourdemeuse.fr/ © Nicolas MARTIN

