Tour de main Lournand, 12 juin 2021

Tour de main 2021-06-12 – 2021-06-13 Collonge Chez Joël Jobé

Lournand Saône-et-Loire Lournand

TOUR DE MAIN existe depuis 2018 – Un rendez-vous à la croisée des arts et de l’artisanat.

L’objectif de ce rendez-vous est de proposer un événement qui fait se croiser les savoir-faire et les publics.

Pour cela, nous associons donc un temps de spectacle et un temps de partage avec l’ artisan.

Leur lien ? une thématique que l’on retrouve à la fois dans leur production et dans le spectacle proposé. Ainsi le public découvre un spectacle et artisan faisant une démonstration mêlant l’art de son geste et sa connaissance.

Et pour cette édition 2021, c’est chez Joël Jobé restaurateur de piano que nous installons.

Elle aura lieu avec un très grand pianiste Jean Marie Machado en duo avec Francine Vidal (Conteuse Comédienne) et qui nous fait l’amitié de venir de loin pour des représentations exceptionnelles.

francinevidalcaracol@gmail.com http://www.compagniecaracol.com/

