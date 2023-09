Journées Européennes du Patrimoine: Visite libre de la tour Tour de Luzech Luzech, 16 septembre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Exceptionnellement, la tour de Luzech sera ouverte au public pour les Journées Européennes du Patrimoine.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Tour de Luzech

Luzech 46140 Lot Occitanie



Exceptionally, the Luzech tower will be open to the public for the European Heritage Days

Excepcionalmente, la torre Luzech estará abierta al público con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Ausnahmsweise wird der Turm von Luzech während der Europäischen Tage des Kulturerbes für die Öffentlichkeit zugänglich sein

Mise à jour le 2023-09-15 par OT CVL Vignoble