C'est la cinquième édition du Tour de l'Orne cycliste avec, au départ cette année, 35 équipes de 5 coureurs soit un total de 175 participants de deuxième, troisième catégorie et juniors qui ont à parcourir 250 km dont deux étapes en ligne et un contre la montre. Les équipes viennent de Normandie, du nord de la France, de la région parisienne, de Bretagne, des Pays de la Loire et de la Nouvelle Aquitaine. Cette année le Tour de l'Orne se passe principalement à l'ouest du département où les coureurs sillonneront les routes du bocage. Le départ sera donné le samedi 11 septembre de Briouze pour une arrivée à Domfront. Le dimanche matin se disputera un contre la montre individuel sur une distance de 16 km autour de Bagnoles de l'Orne qui accueille pour la cinquième fois une étape du Tour de l'Orne. L'après-midi les coureurs quitteront la station thermale pour rejoindre Tinchebray, arrivée de la dernière étape.

