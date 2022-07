Tour de l’Indre des sports Valençay Châteauroux, 15 juillet 2022, ValençayChâteauroux.

Tour de l’Indre des sports

2022-07-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-15 18:00:00 18:00:00

ChâteaurouxFamilles Chaque après-midi, un village sportif itinérant s’installe dans les communes participantes, en général sur les stades municipaux. Grands et petits peuvent essayer différentes activités sportives à exercer dans un club du département. Objectif de cet événement : participer au développement de l’activité sportive des habitants de l’Indre et plus particulièrement des jeunes. Plus de 20 sports sont proposés, comme le rugby, le badminton ou encore le football, et des disciplines un peu moins connues, telles que le tir à l’arc, le taï chi chuan ou les arts du cirque. Les comités et clubs sportifs du département, mobilisés pendant un mois bénévolement, animent les activités, donnent volontiers des conseils aux participants et donnent aux personnes intéressées tous les renseignements utiles.

Le Tour de l’Indre des Sports revient pour sa nouvelle édition : dans tout le département, ce sont 18 communes qui accueillent une multitude de sports. Cette initiative est une réelle opportunité de découvrir ou redécouvrir, gratuitement, une vingtaine de disciplines praticables en club.

sports@indre.fr +33 2 54 35 55 55

