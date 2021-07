Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre Indre, Neuvy-Saint-Sépulchre Tour de l’Indre des sports Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre Catégories d’évènement: Indre

Neuvy-Saint-Sépulchre

Tour de l’Indre des sports Neuvy-Saint-Sépulchre, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Neuvy-Saint-Sépulchre. Tour de l’Indre des sports 2021-07-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-28 18:00:00 18:00:00

Neuvy-Saint-Sépulchre Indre Neuvy-Saint-Sépulchre Un village sportif gratuit et ouvert à tous est proposé à Neuvy Saint Sépulchre pour la découverte de sports comme le basket ball, la boxe, CDOS, le cyclisme, l’équitation, le football, le golf, le handball, le karaté, le rugby et le tir à l’arc. Un village sportif gratuit et ouvert à tous est proposé à Neuvy Saint Sépulchre pour la découverte de sports à travers la pratique. sports@indre.fr +33 2 54 35 55 55 Un village sportif gratuit et ouvert à tous est proposé à Neuvy Saint Sépulchre pour la découverte de sports comme le basket ball, la boxe, CDOS, le cyclisme, l’équitation, le football, le golf, le handball, le karaté, le rugby et le tir à l’arc. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Neuvy-Saint-Sépulchre Étiquettes évènement : Autres Lieu Neuvy-Saint-Sépulchre Adresse Ville Neuvy-Saint-Sépulchre lieuville 46.59593#1.80721