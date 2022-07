Tour de l’Indre des sports La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

Indre La Châtre Le Tour de l’Indre des sports s’arrête à La Châtre. Profitez de cette occasion pour découvrir de nouveaux sports comme Badminton, Basket-Ball, CDOS, Cyclisme, Equitation, Football, Golf, Handball, Jeux innovants, Judo, Karaté, Musculation, Rugby, Secourisme sauvetage, Tennis, Tennis de table. Le Tour de l’Indre des sports s’arrête à La Châtre. Profitez de cette occasion pour découvrir de nouveaux sports . Le Tour de l’Indre des sports s’arrête à La Châtre. Profitez de cette occasion pour découvrir de nouveaux sports comme Badminton, Basket-Ball, CDOS, Cyclisme, Equitation, Football, Golf, Handball, Jeux innovants, Judo, Karaté, Musculation, Rugby, Secourisme sauvetage, Tennis, Tennis de table. La Châtre

