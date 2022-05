Tour de l’Ile aux Oiseaux départ La Hume

Tour de l’Ile aux Oiseaux départ La Hume, 14 mai 2022, . Tour de l’Ile aux Oiseaux départ La Hume

Les Bateliers vous guident au cœur de ce somptueux décor qu'est le Bassin, au départ du Port de La Hume pour une sortie d'environ 2h30. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les cabanes tchanquées, de longer les villages ostréicoles de la Presqu'île du Cap Ferret, de profiter d'une vue splendide sur la dune du Pilat et le front de mer d'Arcachon avant un retour au port de la Hume. L'Ile aux Oiseaux doit son nom aux nombreux oiseaux qui, en toute saison, s'y donnent rendez-vous. L'île est enveloppée de parcs à huîtres délimités par de grands piquets en bois, appelés pignots. Mais l'emblème de l'Ile aux Oiseaux , ce sont les fameuses cabanes tchanquées, maisons sur pilotis. Selon les marées, elles ont les pieds dans le sable ou le pas de porte à hauteur des vagues. Billetterie UNIQUEMENT en vente à l'Office de Tourisme de Gujan-Mestras.

