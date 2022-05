Tour de l’île aux oiseaux avec escale à Arcachon

2022-06-17 – 2022-06-17 21 21 EUR Embarquez pour un 360° degrés de pur bonheur à la découverte du Bassin d’Arcachon, de l’île aux oiseaux, de la presqu’île du Cap-Ferret , de la dune du Pyla et de la pointe du Cap-Ferret.

*Vous mettrez ensuite le cap sur les cabanes tchanquées.

