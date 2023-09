Sur la piste du patrimoine Valerguois Tour de l’horloge Valergues, 17 septembre 2023, Valergues.

Jeu de piste familial et inter-generationnel pour (re)découvrir le patrimoine Valerguois.

Tour de l’horloge Place de l’horloge, 34130 Valergues Valergues 34130 Hérault Occitanie 04 67 86 74 80 http://www.valergues.com Érigée en 1895, cette superbe horloge de 22 mètres a été en partie restaurée en 1997. Les travaux ont permis de redonner du cachet au lieu et de découvrir la présence d’un puits sur place. Du sommet de l’horloge, le panorama porte jusqu’aux Cévennes au nord, les étangs et La Grande-Motte au sud, et à l’ouest le château de Castries. On peut observer la vie du village et contempler son environnement.

C’est aussi un bon point de vue pour admirer la flèche qui couronne le monument, elle est en fer forgé et supporte une cloche et une girouette qui rappellent le clocher d’une église. Cette construction unique en son genre dans la région rappelle pour certains les beffrois du Nord et pour d’autres les phares bretons. Du haut de l’horloge, le panorama porte jusqu’au Cévennes au Nord, la Grande Motte au Sud et le château de Castries à l’Ouest.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Valergues Culture