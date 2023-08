Visite libre de la Tour de l’Horloge Tour de l’Horloge Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Visite libre de la Tour de l’Horloge Tour de l’Horloge Dinan, 16 septembre 2023, Dinan. Visite libre de la Tour de l’Horloge 16 et 17 septembre Tour de l’Horloge accès limité à 19 personnes Construite à la fin du 15e pour symboliser l’affirmation du pouvoir municipal, la Tour de l’Horloge est l’un des deux derniers beffrois médiévaux de Bretagne. Profitez d’un panorama exceptionnel sur le centre historique de Dinan. Tour de l’Horloge rue de l’Horloge, 22100 Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 39 45 20 http://www.dinan.fr/156/tour-de-l-horloge Symbole de la puissance communale, la tour sert d’hôtel de ville jusqu’à la Révolution. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

