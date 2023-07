Ad Lucem – Les Âmes Animales – Lara Blanchard Tour de l’horloge – Cour du château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, 3 juillet 2023, Bricquebec-en-Cotentin.

Bricquebec-en-Cotentin,Manche

Poétiques et primitifs, les sculptures et estampes brodées du monde à venir de Lara Blanchard…

Ad Lucem « Les Âmes animales » tout l’été dans la Tour de l’horloge.

« Je suis arrivée à ce projet « Ad Lucem » de façon très instinctive, certains diront par magie. Je n’avais pas imaginé, avant ce printemps 2017, me lancer dans la création de volumes, masques et parures mêlant modelage de l’argile, feutrage et assemblage de matériaux naturels. Les teintes écrues, naturelles se sont imposées. La lumière crée les ombres, les creux et les pleins. Le blanc comme toutes les couleurs. Les Âmes animales sont inspirées et nourries de mes encyclopédies de botaniques, zoologie, anatomie, entomologie…, je ne réalise pas de dessin préparatoire à mes masques, entourée de tous mes matériaux, j’avance dans la création pas à pas. Je feutre la laine Scotch Mule et Mérinos, je modèle l’argile, je prépare les broderies et la passementerie… ».

Les créatures hybrides de Lara Blanchard que vous découvrirez lors de l’incontournable exposition de l’été dans la tour de l’horloge de Bricquebec-en-Cotentin, se situent entre l’art primitif et l’approche contemporaine de la création en volume. Elles viennent à la rencontre du public et interpellent dans un monde en urgence écologique et humaine. Selon Lara Blanchard, nul ne devrait oublier que nous sommes les ancêtres d’un monde à venir avec ce que cela incombe de notre responsabilité…

Exposition dans la tour de l’horloge :

En accès libre du 3 juillet au 31 août.

Lundi : 10h30 à 13h / 15h30 à 18h30. Mardi au vendredi : 15h30 à 18h30.

Exposition incluse avec les visites du château :

du 3 juillet au 31 août.

Lundi au vendredi : 15h et 17h. Dimanche : 15h et 17h..

Vendredi 2023-07-03 fin : 2023-08-31 . .

Tour de l’horloge – Cour du château de Bricquebec

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie



Poetic and primitive, Lara Blanchard’s embroidered sculptures and prints of the world to come?

Ad Lucem » Les Âmes animales » all summer long in the Clock Tower.

« I came to the Ad Lucem project very instinctively, some might say magically. Before spring 2017, I hadn’t imagined creating volumes, masks and ornaments combining clay modeling, felting and assembling natural materials. Unbleached, natural shades were the obvious choice. Light creates shadows, hollows and solids. White like all colors. The Animal Souls are inspired and nourished by my encyclopedias of botany, zoology, anatomy, entomology, etc. I don’t make any preparatory drawings for my masks; surrounded by all my materials, I advance in creation step by step. I felt the Scotch Mule and Merino wool, modeled the clay, prepared the embroidery and trimmings… ».

Lara Blanchard?s hybrid creatures, which you will discover at this summer?s not-to-be-missed exhibition in Bricquebec-en-Cotentin?s clock tower, are somewhere between primitive art and a contemporary approach to volume creation. They come to meet the public and challenge the world?s ecological and human urgency. According to Lara Blanchard, we should never forget that we are the ancestors of a world to come, and that this is our responsibility?

Exhibition in the clock tower:

Open from July 3 to August 31.

Monday: 10:30am to 1pm / 3:30pm to 6:30pm. Tuesday to Friday: 3:30 pm to 6:30 pm.

Exhibition included with château tours :

july 3 to August 31.

Monday to Friday: 3pm and 5pm. Sunday: 3pm and 5pm.

Poéticas y primitivas, las esculturas bordadas de Lara Blanchard y los grabados del mundo que vendrá..

Ad Lucem « Les Âmes animales » (Las almas animales) durante todo el verano en la Torre del Reloj.

« Llegué al proyecto Ad Lucem de forma muy instintiva, algunos podrían decir mágica. Antes de la primavera de 2017, nunca había imaginado que crearía volúmenes, máscaras y ornamentos combinando el modelado en arcilla, el fieltro y el ensamblaje de materiales naturales. Los colores naturales sin blanquear eran la elección obvia. La luz crea sombras, huecos y sólidos. Blanco como todos los colores. Las Almas Animales se inspiran y se nutren de mis enciclopedias de botánica, zoología, anatomía, entomología, etc. No hago ningún dibujo preparatorio para mis máscaras, rodeada de todos mis materiales, avanzo en la creación paso a paso. Fieltro la mula escocesa y la lana merina, modelo la arcilla y preparo los bordados y los adornos ».

Las criaturas híbridas de Lara Blanchard, que podrá descubrir en la exposición ineludible de este verano en la torre del reloj de Bricquebec-en-Cotentin, se sitúan entre el arte primitivo y un enfoque contemporáneo de la creación de volúmenes. Se dirigen al público y plantean interrogantes sobre un mundo en plena emergencia ecológica y humana. Según Lara Blanchard, no debemos olvidar nunca que somos los antepasados de un mundo por venir, y que ésta es nuestra responsabilidad?

Exposición en la torre del reloj:

Abierta del 3 de julio al 31 de agosto.

Lunes: de 10.30 a 13.00 / de 15.30 a 18.30. De martes a viernes: de 15.30 a 18.30 h.

Exposición incluida en las visitas del castillo:

del 3 de julio al 31 de agosto.

De lunes a viernes: 15.00 h y 17.00 h. Domingo: 15.00 h y 17.00 h.

Lara Blanchards poetische und primitive Skulpturen und bestickte Drucke aus der zukünftigen Welt?

Ad Lucem « Les Âmes animales » den ganzen Sommer über im Uhrenturm.

« Ich bin zu diesem Projekt Ad Lucem » auf sehr instinktive Weise gekommen, manche würden sagen, durch Magie. Ich hätte mir vor diesem Frühjahr 2017 nicht vorstellen können, mich in die Kreation von Volumen, Masken und Schmuck zu stürzen, die Tonmodellierung, Filzen und das Zusammenfügen von Naturmaterialien vermischen. Die ungebleichten, natürlichen Farbtöne haben sich durchgesetzt. Das Licht schafft die Schatten, die Vertiefungen und die Fülle. Weiß wie alle anderen Farben. Die Tierseelen sind von meinen Enzyklopädien über Botanik, Zoologie, Anatomie, Entomologie usw. inspiriert und genährt, ich fertige keine vorbereitenden Zeichnungen für meine Masken an, umgeben von all meinen Materialien, gehe ich Schritt für Schritt in die Kreation hinein. Ich filze Scotch Mule- und Merinowolle, modelliere den Ton, bereite die Stickereien und Posamenten vor… ».

Die hybriden Kreaturen von Lara Blanchard, die Sie während der unumgänglichen Sommerausstellung im Uhrenturm von Bricquebec-en-Cotentin entdecken können, bewegen sich zwischen primitiver Kunst und zeitgenössischen Ansätzen der Volumenkreation. Sie kommen dem Publikum entgegen und fordern in einer Welt, die sich in einer ökologischen und menschlichen Notlage befindet, zum Handeln auf. Laut Lara Blanchard sollte niemand vergessen, dass wir die Vorfahren einer zukünftigen Welt sind und somit Verantwortung tragen

Ausstellung im Uhrenturm:

Vom 3. Juli bis 31. August frei zugänglich.

Montag: 10:30 bis 13 Uhr / 15:30 bis 18:30 Uhr. Dienstag bis Freitag: 15:30 bis 18:30 Uhr.

Ausstellung inbegriffen in den Besichtigungen des Schlosses :

3. Juli bis 31. August.

Montag bis Freitag: 15 Uhr und 17 Uhr. Sonntag: 15 Uhr und 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche