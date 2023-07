Visites guidées de la Tour de l’Horloge Tour de l’Horloge Château-Renault, 16 septembre 2023, Château-Renault.

Visites guidées de la Tour de l’Horloge 16 et 17 septembre Tour de l’Horloge

Accédez de manière exceptionnelle à cette tour emblématique restaurée depuis 2018. Laissez-vous conter l’histoire de cette tour fortifiée ainsi que l’histoire de son incroyable chantier de restauration mené afin de la préserver suite à son effondrement partiel en 2014. Montez les étages avec un guide pour parcourir 4 siècles d’histoire en un seul monument ! Au rez-de-chaussée : exposition sur l’histoire et sur le chantier de restauration.

Tour de l’Horloge Le Château, 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Cet édifice emblématique de Château-Renault est l’une des rares tours-portes fortifiées médiévales conservées en France. Elle est le fruit de plusieurs campagnes de construction échelonnées de la fin du XIIe au début du XVe siècle. Un beffroi hexagonal et une cloche ont été ajoutés au XVIe siècle. En décembre 2014 la pile nord et la paroi du 1er niveau s’effondrent, nécessitant la mise en place d’un grand chantier de sauvetage et de restauration. Les travaux achevés à l’été 2018 permettent de découvrir cet édifice de façon inédite, grâce à l’accès intérieur de ces espaces antérieurement fermés au public.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

Ville de Château-Renault