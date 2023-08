Visite noctambule de la Cité Médiévale Tour de l’Horloge Ainay-le-Château Catégories d’Évènement: Ainay-le-Château

Allier Visite noctambule de la Cité Médiévale Tour de l’Horloge Ainay-le-Château, 16 septembre 2023, Ainay-le-Château. Visite noctambule de la Cité Médiévale Samedi 16 septembre, 21h00 Tour de l’Horloge Durant cette balade, vous découvrirez comment la population d’Ainay-le-Château s’est organisée pour apprivoiser la nuit depuis le couvre-feu du Moyen-âge jusqu’à l’apparition de l’électricité. Départ de la visite au pied des tours de l’Horloge à 21 h, devant le 1 Grande Rue. Tour de l’Horloge 18 rue de l’horloge, 03630 Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 89 42 12 49 [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 42 12 49 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Ainay-le-Château, Allier
Tour de l'Horloge
Adresse 18 rue de l'horloge, 03630 Ainay-le-Château
Ainay-le-Château
Allier

