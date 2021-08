Laon Laon Aisne, Laon Tour de l’Avenir 2021 à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Tour de l’Avenir 2021 à Laon Laon, 15 août 2021, Laon. Tour de l’Avenir 2021 à Laon 2021-08-15 13:30:00 – 2021-08-15 17:00:00

Le Tour de l’Avenir et sa caravane font donc étape à Laon cette année avec une épreuve de contre la montre en équipe ! RV pour le départ Place du 8-mai-1945 (ville basse de Laon) à 13h30 et arrivée à la Porte d’Ardon (Promenade de la Couloire, ville haute) à partir de 16h15… http://www.laon.fr/ Cette compétition cycliste internationale est considérée comme le Tour de France des moins de 23 ans et sert de tremplin aux espoirs de demain.

DR
dernière mise à jour : 2021-08-12

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville 49.5649#3.64408