Tour de lavande à Valensole – LT3

2022-06-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-20 18:00:00 18:00:00 Par la vallée de La Durance, arrivez sur le plateau de Valensole, spécialisé dans la culture du lavandin, où de petites routes serpentent au milieu des champs en fleurs (arrêts photos). Arrêt chez un producteur. Temps libre dans le village de Moustiers-Sainte-Marie renommé pour sa faïence. Balade vers le saisissant débouché des Gorges du Verdon et le lac de Sainte-Croix-du-Verdon : possibilité de baignade, pensez à votre maillot. Point de vue sur le pittoresque village de Sainte-Croix-du-Verdon.



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 9h

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 9h

➜ ​Enfants à partir de 4 ans

➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.

