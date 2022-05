Tour de Lavande à Sault – LT4 Aix-en-Provence, 21 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Tour de Lavande à Sault – LT4 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-07-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Traversée du parc naturel régional du Luberon par la pittoresque et sauvage Combe de Lourmarin. Passage par le plateau des Claparèdes : admirez les nombreuses bories au milieu des champs en fleurs. Arrêt à Saignon pour découvrir son panorama exceptionnel. Temps libre dans le village provençal typique de Sault, capitale de la lavande, où sont cultivés et distillés lavande et lavandin. Temps libre à Gordes, l’un des plus célèbres villages perchés de la région, avant de rentrer à Aix-en-Provence.



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 9h

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 9h

➜ Enfants à partir de 4 ans

​➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Quittez Aix-en-Provence le temps d’une journée à la découverte des champs de lavande et des villages typiques du Lubéron. Votre guide local et passionné partagera avec vous ses connaissances de cette fleur emblématique de la région.

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

