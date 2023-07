Une tour médiévale est à découvrir lors d’une visite libre ou accompagnée Tour de l’ancien château Dolmayrac, 16 septembre 2023, Dolmayrac.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite libre ou accompagnée d’un guide, pour découvrir la tour de Dolmayrac.

Tour de l’ancien château Bourg, 47110 Dolmayrac Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 https://www.grand-villeneuvois.fr La tour de Dolmayrac, construite à la fin du XIIe ou début du XIVe siècle, protège le village du côté du plateau, ou les défenses naturelles sont moindres. Elle fut bâtie à côté du castrum et des remparts qui enserraient le village. Sa porte néogothique est plus récente, datant du XIXe siècle. Elle se divise en trois niveaux dont le dernier est une terrasse qui domine la vallée. Massive et imposante, elle domine les vallées environnantes. Le monument est ouvert depuis peu au public avec accès au 1er étage et à la terrasse panoramique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Rachid Houanoh