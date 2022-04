Tour de la vallée de la Thur Oderen Oderen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Oderen

Tour de la vallée de la Thur Oderen, 2 juillet 2022, Oderen.

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Le 46ème tour de la vallée de la Thur! Une marche sportive, chacun à son rythme et 3 choix d'itinéraire pour émerveiller et satisfaire tous les niveaux. Plus de 100 bénévoles seront à la dispositions des marcheurs durant ces 2 jours, dans une ambiance conviviale.

Oderen Haut-Rhin