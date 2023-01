Tour de la Provence / Etape Istres-Arles Istres Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Jeudi 9 février : Prologue à Martigues

Vendredi 10 février : Manosque-Manosque

Samedi 11 février : Forcalquier-Montagne de Lure

Dimanche 12 février : Istres-Arles. Istres sera le point de départ de la dernière étape de la 8ème édition du Tour de la Provence le 12 février.

Sur l’esplanade Bernardin Laugier et avec pour décor l’étang de l’Olivier, les coureurs s’élanceront jusque Arles. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 https://www.tourdelaprovence.fr/ Istres

