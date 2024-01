Tour de la Provence Dans toute la ville d’Arles Arles, dimanche 11 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T13:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Pour la première fois Arles accueille l’arrivée du Tour de la Provence, qui se déroule du 8 au 11 février.

Dix-huit équipes, dont cinq font partie de l’élite mondiale (World Tour) seront sur la ligne de départ le 8 février, à Marseille, pour un prologue de 5 kilomètres. La première étape reliera Aix-en-Provence et Martigues, la seconde Forcalquier et Manosque, et la troisième et dernière Rognac et Arles.

13h à 17h village d’animations, esplanade Charles-de-Gaulle

14h Passage du peleton sur le boulevard des Lices

16h30 Arrivée et podium sur le boulevard des Lices

Dans toute la ville d'Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cyclisme