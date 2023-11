MARCHE POUR LE TÉLÉTHON Tour de la Liberté Saint-Dié-des-Vosges, 1 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Rendez-vous avec le Club vosgien de Saint-Dié-des-Vosges pour une marche en faveur du Téléthon. Redécouverte de Saint-Dié.

Participation libre.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 13:45:00 fin : 2023-12-01 18:00:00. 0 EUR.

Tour de la Liberté place Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Join the Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges for a walk in aid of the Telethon. Rediscover Saint-Dié.

Free participation.

Únase al Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges en una marcha a beneficio del Teletón. Redescubra Saint-Dié.

Entrada gratuita.

Treffen Sie sich mit dem Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges zu einer Wanderung zugunsten des Téléthon. Wiederentdeckung von Saint-Dié.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES