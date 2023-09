MARCHE DU COEUR Tour de la Liberté Saint-Dié-des-Vosges, 24 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Marche de 7 km « Au fil de la Meurthe » organisée par le club Cœur et Santé de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de la Semaine du Cœur de la Fédération Française de Cardiologie. Commentaires historiques sur les ponts et passerelles.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 14:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Tour de la Liberté parc Jean Mansuy

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



7 km walk « Au fil de la Meurthe » organized by the Club C?ur et Santé de Saint-Dié-des-Vosges as part of the French Federation of Cardiology’s Week of the Heart. Historical commentary on bridges and footbridges.

Marcha de 7 km « Au fil de la Meurthe » organizada por el club Cœur et Santé de Saint-Dié-des-Vosges en el marco de la Semaine du Cœur organizada por la Fédération Française de Cardiologie. Comentario histórico de los puentes y pasarelas.

7 km lange Wanderung « Au fil de la Meurthe », die vom Club C?ur et Santé de Saint-Dié-des-Vosges im Rahmen der Herzwoche der Fédération Française de Cardiologie organisiert wird. Historische Kommentare zu den Brücken und Stegen.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES