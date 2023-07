Visite libre de la tour de Justice Tour de la Justice Arnay-sous-Vitteaux, 16 septembre 2023, Arnay-sous-Vitteaux.

Visite libre de la tour de Justice 16 et 17 septembre Tour de la Justice Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la tour de la Justice d’Arnay-sous-Vitteaux. L’ensemble de l’édifice, proche de l’église et du cimetière, peut être daté du début du XVIe siècle. La tour fût construite par l’un des trois seigneurs d’Arnay-sous-Vitteaux pour y rendre les jugements.

Le four fut rajouté ensuite à l’édifice. Les dimensions du four, disproportionnées par rapport à celles de la tour, font penser à un four banal seigneurial. De nombreux éléments architecturaux, comme des encadrements de portes et de fenêtres en pierres taillées ou le martelage d’une pierre blasonnée, indiquent une origine hors du commun.

Tour de la Justice 21350 Arnay-sous-Vitteaux Arnay-sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Proche de l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Sarah Lallemant