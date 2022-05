Tour de la commune à vélo et initiation VTT Plounéventer Plounéventer Catégories d’évènement: Finistère

– vélo de route ouvert à tous

– circuits de 14, 22 et 25 km Parcours fléché et encadré par les membres du club. Initiation au VTT à partir 8 ans, circuit de 15 km, encadré par les membres du club. Sur tous les parcours un ravitaillement. À l’arrivée médaille et friandises pour les enfants. Buvette sur place. +33 6 82 74 08 63 Au programme :

