Tour de la Charente-Maritime à la voile Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Tour de la Charente-Maritime à la voile Rochefort, 3 juillet 2022, Rochefort. Tour de la Charente-Maritime à la voile Rochefort

2022-07-03 – 2022-07-04

Rochefort Charente-Maritime Rochefort Le Tour de la Charente Maritime à la Voile est une épreuve qui propose de naviguer en course, mais aussi en rallye, à travers les plans d’eau formidables. contact@tourdelacharentemaritimealavoile.fr +33 5 46 34 67 83 http://www.tourdelacharentemaritimealavoile.fr/ Rochefort

dernière mise à jour : 2022-03-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Rochefort Adresse Ville Rochefort lieuville Rochefort Departement Charente-Maritime

Rochefort Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/

Tour de la Charente-Maritime à la voile Rochefort 2022-07-03 was last modified: by Tour de la Charente-Maritime à la voile Rochefort Rochefort 3 juillet 2022 Charente-Maritime Rochefort

Rochefort Charente-Maritime