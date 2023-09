Montez en haut de cette tour et découvrez son histoire ! Tour de la Babote Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Montez en haut de cette tour et découvrez son histoire ! Tour de la Babote Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Montez en haut de cette tour et découvrez son histoire ! 16 et 17 septembre Tour de la Babote Gratuit. Sur inscription. Départ toutes les 30 minutes. Montée aux étages de la tour et découverte du panorama sur la ville. Tour de la Babote 17 Boulevard de l’Observatoire, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-libre-de-la-tour-de-la-babote »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.montpellier3m.fr/jep/2023/tour-de-la-babote »}] La tour de la Babote, est un vestige des anciens remparts de Montpellier, dans l’Hérault, classé au titre des Monuments historiques. Au XVIIIe siècle, elle a fait fonction d’observatoire d’astronomie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Christophe Ruiz | Montpellier 3M Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Tour de la Babote Adresse 17 Boulevard de l'Observatoire, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Tour de la Babote Montpellier latitude longitude 43.606437;3.877336

Tour de la Babote Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/