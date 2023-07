Visite guidée : « La petite faune du Béarn » Tour de Grède Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : « La petite faune du Béarn » Tour de Grède Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie. Visite guidée : « La petite faune du Béarn » Dimanche 17 septembre, 10h30, 15h00 Tour de Grède Gratuit. Entrée libre. La chouette effraie, le loriot, le martin pêcheur, la genette, le chat sauvage, le cincle plongeur, le hérisson… À partir de la collection d’animaux naturalisés (empaillés) de la tour de Grède et d’autres qui ne sont pas présentés ici, profitez d’un petit voyage naturaliste à la découverte des animaux sauvages du Béarn. Entre légendes et vérités, une approche contemporaine de la faune qui se cache près de chez vous…

Proposé par l’association Curieux de nature en Haut Béarn. Tour de Grède 50 rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 12 57 18 21 http://www.oloron-ste-marie.fr Édifice fortifié date du XIIIe siècle. Sa silhouette est bien connue des Oloronais, la tour abrite une exposition autour de la faune pyrénéenne et offre un belvédère à 360° sur la ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

