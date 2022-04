Tour de Gironde international juniors Villenave d’Ornon, 14 mai 2022, Villenave-d’Ornon.

Tour de Gironde international juniors

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Villenave d’Ornon

Pour ce 46e TGi, 27 équipes sont engagées sur sélection ! ——————————————————— ### Nous retrouverons 16 équipes françaises représentant 6 régions et 11 équipes étrangères représentant l’Espagne x2, l’Allemagne, le Canada, la Belgique, l’Italie, les USA, l’Australie, le Royaume Uni, le Portugal et le Kazakhstan. **Parcours officiel du Tour de Gironde** **samedi 14 Mai** * Contre la montre de 9.5km entre Saint Pierre de Bat et Porte-de-Benauge * Course en ligne de 81.2km entre Porte-de-Benauge et Ville de Cenon **Dimanche 15 Mai :** * Course en ligne de 119.4km entre Ville de La Brède et Ville de Villenave d’Ornon [Suivez-les sur Facebook](https://www.facebook.com/tourdegironde/)

46e édition

