TOUR DE FRANCE STUDIO 55 Toulouse, vendredi 8 mars 2024.

Dans cette nouvelle création, on a décidé de s’exporter en nous amusant des régions les plus typiques de l’hexagone, avec toujours une pointe d’Occitance dans nos bagages ! Mélissa, Fred et Pat.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse 31