**Microsoft for startup** ————————- Le programme d’accompagnement qui a pour vocation d’aider les startups à grandir, créer et étendre leur réseau en les accompagnant dans une véritable démarche de partenariat, à la fois technique et commerciale s’arrête à Lyon ! **Accélérez, innovez et développez votre réseau au sein du partenariat Microsoft.** Vous assurez la conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels et applications ? Microsoft accompagne tous les éditeurs de logiciels et startups B2B dans le développement de leur business : * Un véritable partenariat pour profiter de l’écosystème de Microsoft et vous aider à toucher de nouveaux clients, partenaires, marchés et industries. * Un accompagnement technique et business avec une équipe de spécialistes. * L’accès à notre plateforme Cloud Microsoft Azure et aux outils vous permettant de mettre en production votre solution de manière performante et sécurisée. * Une communauté pour échanger, s’entraider et gagner en visibilité Rendez-vous au Lab **Microsoft Lyon**, Tour Silex 2, La Part Dieu, Wellio, 21ème étage, 9 rue des Cuirassiers à Lyon, pour cet événement organisé en partenariat avec le réseau **Digital League Auvergne Rhône-Alpes.** Durant cette journée, vous pourrez bénéficiez d’un audit par un expert microsoft (technique & business) pour vous accompagner dans votre développement. Au programme : ————– 10h30-10h45 : Introduction Microsoft Lab & Digital League 10h45-11h15 : Présentation du partenariat Microsoft 11h15-11h30 : L’accompagnement technique Microsoft 4 startup 11h30-12h00 : Retours d’expériences partenaires 12h-14h00 : Déjeuner Networking 14h : RDV One to One pour audit technique et business de votre solution Cet événement vous permettra d’accédez au programme [Microsoft for Startup](https://experiences.microsoft.fr/articles/travail-collaboratif/msforstartup/) pour accélérer votre développement si vous êtes retenu.

