Tour de France féminin Sélestat, 30 juillet 2022, Sélestat.

Tour de France féminin Sélestat

2022-07-30 13:35:00 – 2022-07-30

Sélestat 67600

Rendez-vous rue Poincaré pour assister au départ de la 7ème étape du Tour de France Femmes entre Sélestat et le Markstein, longue de 127 kilomètres. Podium signature avec écran géant à partir de 11h et espace invités au square Ehm, arche de départ au croisement de la rue Poincaré et la rue d’Iéna, 1 fan zone place de la République de 10h à 18h avec écran géant, scène, animations, musique, ateliers, stands, etc…1 caravane publicitaire de 50 véhicules qui partira vers 11h et fera son premier arrêt sur la place de la République au niveau de la fan zone. Informations et programme : www.selestat.fr.

Départ de la 7ème étape du Tour de France Femmes entre Sélestat et le Markstein

+33 3 88 58 85 90

Sélestat

