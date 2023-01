Tour de France Féminin – étape Lannemezan > Tourmalet Bagnères de Bigorre Lourdes Lourdes OT de Lourdes, CDT65 Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Lourdes Départ de l’étape n°7 du Tour de France Féminin dans les Hautes-Pyrénées : rendez-vous le samedi 29 juillet 2023 depuis Lannemezan pour rejoindre le Tourmalet Bagnères de Bigorre ! Un parcours de montagne de 90 km qui passera à quelques encablures de Lourdes : les célébrissimes cols d’Aspin et du Tourmalet sont au programme pour les coureuses. Informations à venir prochainement ou via les liens ci-dessous. LOURDES Entre Lannemezan et le Tourmalet Bagnères de Bigorre Lourdes

