Hautes-Pyrénées Départ de l’étape n°6 du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées : rendez-vous le jeudi 6 juillet 2023 depuis Tarbes pour rejoindre Cauterets – Cambasque ! Un parcours de montagne de 145 km qui passera à quelques encablures de Lourdes : les célébrissimes cols d’Aspin et du Tourmalet sont au programme pour les coureurs. Qui arrivera vainqueur d’étape à Cauterets ? … Informations à venir prochainement ou via les liens ci-dessous et :

l'Office de Tourisme de Tarbes : 05 62 51 30 31 / accueil@tarbes-tourisme.fr

l'Office de Tourisme de Cauterets : 05 62 92 50 50 / infos@cauterets.com

