S’agissant d’une opération nationale et partenariale, la communauté d’agglomération a saisi cette opportunité afin de permettre aux commerçants, artisans et petites entreprises du territoire d’être sensibilisés aux enjeux des transformations numériques. La commune de Villiers-le-Bel accueillera cet événement pour l’agglomération. Entre conférence plénière sur les opportunités de la transformation numérique, ateliers thématiques et retours d’expériences d’entrepreneurs, ce rendez-vous permettra d’échanger entre pairs, professionnels du numérique et l’écosystème territorial au sen large. À cette occasion, la parole sera donnée aux entreprises et des conseils ou des informations sur les aides et financements seront dispensés, leur permettant de s’engager d’une façon simple et très opérationnelle dans la dynamique des transformations numériques. Co-organisé par Cinov Numérique, membre de la Fédération Cinov – représentative des métiers de la prestation de services intellectuels du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique – et la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, cet événement réunira les partenaires institutionnels locaux tels que la CMA du Val d’Oise, Roissy Développement, les commerçants, artisans, TPE-PME du territoire et d’autres acteurs économiques et sociaux. Cette opération s’inscrit dans la dynamique que la communauté d’agglomération Roissy Pays de France porte depuis plusieurs années, à savoir œuvrer pour le développement des outils numériques en faveur des entreprises et des habitants. »

Entre conférence plénière sur les opportunités de la transformation numérique, ateliers thématiques et retours d'expériences, ce rendez-vous permettra d'échanger entre pairs et professionnels. Institut des Arts et des Métiers 43 avenue Pierre Sémard, 95400 Villiers Le Bel Villiers-le-Bel

