Tour de France Cluses Cluses Catégories d’évènement: Cluses

Haute-Savoie

Tour de France Cluses, 12 juillet 2022, Cluses. Tour de France Mairie de Cluses 1 Place Charles de Gaulle Cluses

2022-07-12 – 2022-07-12 Mairie de Cluses 1 Place Charles de Gaulle

Cluses Haute-Savoie Cluses Passage du Tour de France pr�vu sur la commune de Cluses lors de la 10i�me �tape (Morzine Les Portes du Soleil > Meg�ve). Passage au carrefour de Ch�tillon, Charles Poncet, Grande rue, rond-point de l’Europe et la Maladi�re. mairie@cluses.fr +33 4 50 96 69 00 http://www.cluses.fr/ Mairie de Cluses 1 Place Charles de Gaulle Cluses

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Cluses, Haute-Savoie Autres Lieu Cluses Adresse Mairie de Cluses 1 Place Charles de Gaulle Ville Cluses lieuville Mairie de Cluses 1 Place Charles de Gaulle Cluses Departement Haute-Savoie

Cluses Cluses Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluses/

Tour de France Cluses 2022-07-12 was last modified: by Tour de France Cluses Cluses 12 juillet 2022 Cluses Haute-Savoie

Cluses Haute-Savoie