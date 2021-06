Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Tour de France Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Tour de France 2021-07-15 Bagnères de Bigorre, Campan, Sainte Marie de Campan, La Mongie, Col du Tourmalet

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Etape 18

Pau – Luz Ardiden Le commentaire de Christian Pruhdhomme :

Du dense, du nerveux, du se´lectif avec l’escalade de deux ge´ants des Pyre´ne´es, le Tourmalet et Luz Ardiden, ou` tombera le verdict de l’ultime bataille en montagne. Les leaders a` dominante « grimpeur » devront y trouver les moyens de prendre une marge suffisante, au classement ge´ne´ral, sur ceux qui sont re´pute´s meilleurs rouleurs. +33 5 62 95 50 71 https://www.letour.fr/fr/etape-18 Etape 18

Bagnères de Bigorre, Campan, Sainte Marie de Campan, La Mongie, Col du Tourmalet