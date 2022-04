Tour de France avec Village Relais-Etape Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Tour de France avec Village Relais-Etape Argelès-Gazost, 21 juillet 2022, Argelès-Gazost.

2022-07-21 11:00:00 – 2022-07-21

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées C’est un espace de relations publiques accessible sur vingt étapes du Tour de France (hors Paris). Il correspond à un petit village, situé sur un emplacement privilégié en bordure du parcours, et localisé dans les derniers kilomètres de chaque étape. Les hôtesses du Tour de France y accueillent les invités d’associations ou de groupes privés, dans l’ambiance du Tour, avec possibilité de visionner la course sur écran géant, autour d’un car podium géant. Village d’animations avec Ecran Géant +33 5 62 97 00 25 C’est un espace de relations publiques accessible sur vingt étapes du Tour de France (hors Paris). Il correspond à un petit village, situé sur un emplacement privilégié en bordure du parcours, et localisé dans les derniers kilomètres de chaque étape. Les hôtesses du Tour de France y accueillent les invités d’associations ou de groupes privés, dans l’ambiance du Tour, avec possibilité de visionner la course sur écran géant, autour d’un car podium géant. Place du Foirail ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

