Tour de France – Animations Paimpol, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paimpol.

Tour de France – Animations 2021-06-26 – 2021-06-26

Paimpol 22500

A l’occasion du passage du Tour de France, un village d’animations est présent Quai Neuf : aqui bikes (8 vélos sur l’eau dans le port de Paimpol), parcours de maniabilité, ateliers entretien et conseils, balades en triporteur, stands divers (prévention des risques à vélo, Axéo vélo et la location de vélos électriques sur Guingamp-Paimpol Agglomération, documentation sur le triporteur de l’Office de Tourisme), démonstration de cirque (initiation au monocycle et pédalier, Décoration des vitrines aux couleurs du Tour, vélos suspendus dans les rues, tombola chez les commerçants, expo sur l’histoire du Tour au Centre Leclerc (maillots, casques, bidons…).

dernière mise à jour : 2021-06-11 par