Tour de France à Pordic Pordic, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pordic.

Tour de France à Pordic 2021-06-26 – 2021-06-26 Site des animations Rue de l’Ic

Pordic 22590 Pordic

Samedi (en préambule) :

Soirée concert dédiée aux jeunes (Par la Nef D Fous) 16h – 20h

Dimanche (jour du TdF) :

– Représentation danses bretonnes (Cercle celtique Mod Kozh de l’Ic)

– Expositions de voitures et vélos dont un du Tour de France 1903 (Armor Véhicules Anciens)

10h – 17h Place Émile Guéret

– Restauration et buvette (Par les Pompiers de Pordic) et diffusion sur grand écran du Tour

de France (12h-18h)

– Passage de la Caravane (13h55 – 14h05) / Passe du Tour de France (15h41 – 16h05)

– Concert Strauss par l’Union des commerçants (17h – 19h30) devant le Bar de l’Ic

https://www.pordic.fr/

