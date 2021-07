Tréauville Tréauville Manche, Tréauville Tour de France à la voile Tréauville Tréauville Catégories d’évènement: Manche

Tréauville

Tour de France à la voile Tréauville, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Tréauville. Tour de France à la voile 2021-07-09 – 2021-07-11

Tréauville Manche Tréauville Vendredi 9 Juillet :

12h : ouverture du village.

À partir de 17h arrivée des bateaux par la mer depuis Saint-Vaast-La-Hougue.

Après les arrivées remise des prix.

20h : fermeture du village. Samedi 10 juillet :

10h : ouverture du village.

10h : briefing puis mise à l’eau.

16h30 : retour des équipages.

17h30 : grande remise des prix.

20h : fermeture du village. Dimanche 10 juillet :

8h30 : briefing.

