Le Grand-Bornand Haute-Savoie Le Grand-Bornand Après 2009 et 2018, l'arrivée au Grand-Bornand sera à nouveau synonyme d'enchaînement Romme – Colombière, précédé du plateau de Solaison. Un triptyque de plus de 20km d'ascension à près de 9 % de moyenne. Forcément réservé aux grands grimpeurs! infos@legrandbornand.com +33 4 50 02 78 00

Tour de France : 8e étape Oyonnax – Le Grand-Bornand, 3 juillet 2021
Lieu Le Grand-Bornand Adresse du col de la Colombière au Village. Le Grand-Bornand Village