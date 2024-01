Tour de France 2024 Les animations Pau, samedi 13 juillet 2024.

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont espérés pour l’inauguration des totems des éditions 2020, 2021, 2022 et 2023.

LCL partenaire du Maillot Jaune du Tour de France, se mobilise auprès des jeunes cyclistes en les incitant à bien s’équiper dans la pratique de leur sport. Huit jeunes de l’école cycliste du Pau Vélo 64 seront conviés à monter sur le podium signature pour se voir remettre un casque de vélo jaune, par un ambassadeur.

Les Continental cadets/juniors

Les jeunes cyclistes effectuent les 30 premiers kilomètres de l’étape en ouverture de la caravane. Pas de course entre eux, ils sont encouragés par le public comme de vrais champions. Au bout de 30 kilomètres, ils prennent place dans des véhicules du Tour de France et suivent l’étape au cœur de la caravane publicitaire.

Place de Verdun

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-13



L’événement Tour de France 2024 Les animations Pau a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Pau