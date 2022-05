TOUR DE FRANCE 2022 : LA CARAVANE LOGIS HÔTEL Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

TOUR DE FRANCE 2022 : LA CARAVANE LOGIS HÔTEL Préfailles, 17 mai 2022, Préfailles. TOUR DE FRANCE 2022 : LA CARAVANE LOGIS HÔTEL Pointe Saint-Gildas Le Calluna Préfailles

2022-05-17 10:00:00 – 2022-05-17 16:00:00 Pointe Saint-Gildas Le Calluna

Préfailles Loire-Atlantique L’HÔTEL LOGIS Le Calluna a le statut d’Hébergeur Officiel du Tour de France. DÉROULÉE DE LA JOURNÉE n• 10h00 : arrivée de l’équipe LOGIS & des caravanes n• 11h30 à 14h00 : animation avec les clients & cocktail déjeunatoire n La Grande Boucle du 1er au 24 juillet 2022. Durant 4 semaines, LOGIS HÔTELS, Fournisseur & Hébergeur Officiel du Tour de France pour la 4ème année, vient à notre rencontre. Trois caravaniers LOGIS HOTELS partent au volant de leur mini sur les routes de France, un avant-goût de la Grande Boucle. Chaque étape est ponctuée par une animation péta L’HÔTEL LOGIS Le Calluna a le statut d’Hébergeur Officiel du Tour de France. DÉROULÉE DE LA JOURNÉE n• 10h00 : arrivée de l’équipe LOGIS & des caravanes n• 11h30 à 14h00 : animation avec les clients & cocktail déjeunatoire n La Grande Boucle du 1er au 24 juillet 2022. Pointe Saint-Gildas Le Calluna Préfailles

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Pointe Saint-Gildas Le Calluna Ville Préfailles lieuville Pointe Saint-Gildas Le Calluna Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

TOUR DE FRANCE 2022 : LA CARAVANE LOGIS HÔTEL Préfailles 2022-05-17 was last modified: by TOUR DE FRANCE 2022 : LA CARAVANE LOGIS HÔTEL Préfailles Préfailles 17 mai 2022 Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique