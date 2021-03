Tour de France 2021, 29 juin 2021-29 juin 2021, Redon.

Tour de France 2021 2021-06-29 – 2021-06-29

Redon Ille-et-Vilaine Redon

La Bretagne accueillera le Grand Départ du Tour de France 2021 du 26 au 29 juin. La Région Bretagne, accompagnée par le Département d’Ille-et-Vilaine et les 3 autres départements bretons, s’est portée volontaire pour organiser et coordonner ce Grand Départ et accueillir l’un des plus grands événements sportifs dans le monde. C’est la Région Bretagne qui va contractualiser avec l’organisateur du Tour «Amaury Sport Organisation» (ASO) au titre des 13 partenaires publics bretons.

Une 4ème étape intégralement en Ille-et-Vilaine

Longue de 152 km, la 4ème étape du Tour de France reliera Redon à Fougères le 29 juin prochain en traversant principalement les communes de Pipriac, Guipry-Messac, Bain-de-Bretagne, Janzé, Châteaugiron, Liffré et Vitré. Ce sera l’occasion de montrer les richesses du territoire bretillien aux millions de spectateurs de la Grande Boucle.

