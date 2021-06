Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire, Nouans-les-Fontaines Tour de France 2021 Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tour de France 2021 Nouans-les-Fontaines, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Nouans-les-Fontaines. Tour de France 2021 2021-07-01 13:00:00 – 2021-07-01 17:00:00

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines 6ème étape du Tour de France.

Le départ est donné à Tours pour arriver à Châteauroux.

Le passage de la caravane est prévue à 14 heures, les premiers coureurs sont attendus à 15 heures 55. 6ème étape du Tour de France.

